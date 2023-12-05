الشهادة الاعدادية 2024.. رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023
مع اقتراب موعد امتحانات نصف العام 2024 يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية 2023 في تسجيل الاستمارة الالكترونية 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023.
أهمية تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2023
نوضح من خلال هذا التقرير أهمية تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم كالتالي:
- تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي ضرورى ومهم لدخول الطالب للامتحانات.
- تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول.
- تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات أصبح جزء أصيل من أعمال الامتحانات.
- بدون تسجيل الاستمارة الالكترونية 2024 لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثانى.
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تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها
خطوات انشاء الحساب الموحد للطالب
يجب على طالب او طالبة الشهادة الاعدادية 2023 انشاء الحساب الموحد عبر منصة اوفيس 365
بداية يقوم طالب الصف الثالث الاعدادي 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/
يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"
سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين
يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقم ومدون في شهادة الميلاد الرسمية
اضغط على "انا لست برنامج روبوت"
واخيرا: اضغط على التحقق من البيانات
تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024
بعد الحصول على الحساب الموحد للطالب، يتجه الطالب لـ موقع وزارة التربية والتعليم لبدء خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2024.
ويتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر تسجيل الدخول بالحساب المدرسي الموحد للطالب، ثم إدخال البيانات المطلوبة.
وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها
أوراق تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023
ويتم تجهيز الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية التي تم الإعلان عنها وذلك لتقديمها يدًا بيدًا للمدرسة التابع لها طالب أو طالبة الصف الثالث الإعدادي 2023 وهي كالتالي:
- عدد 6 صور بخلفية بيضاء مدون عليها اسم طالب الصف الثالث الإعدادي.
- أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.
- تسجيل الاستمارة الكترونية للصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
- إيصال سداد المصروفات وصورة منه.
- إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا تسدد في البريد.
- طابع مهن تعليمية عشرة جنيه.
- شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
- حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.