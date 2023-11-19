تفاصيل تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 والأوراق التي يتم تجهيزها

يبدأ الاستعداد لـ امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الفصل الدراسي الأول حيث يستعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية 2023/2024 لـ تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023 تمهيدا لـ موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم الجدول الزمني لموعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024، وفقا الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 – 2024 ليبدأ يوم الأحد 14 يناير 2024، وفق جدول الامتحانات التي تعلنها المديريات والإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 – 2024.

تسجيل الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024

يبدأ تسجيل استمارة الصف الاعدادي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر اتباع الخطوات التالية عقب تفعيل الرابط رسميا

بداية يقوم طالب الثانوية العامة 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقمًا ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

وأخيرًا: اضغط على التحقق من البيانات

وعقب الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024، سوف كل مديرية تربية تعليمية عن بدء استلام أوراق استمارة الشهادة الاعدادية 2024 السابق ذكرها.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدةً أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميين لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونيًا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

الأوراق المطلوبة.. تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2024

ويتم تجهيز الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية التي تم الإعلان عنها لتقديمها يدًا بيدًا للمدرسة التابع لها طالب أو طالبة الصف الثالث الإعدادي 2023 وهي كالتالي:

عدد 6 صور بخلفية بيضاء مدون عليها اسم طالب الصف الثالث الإعدادي.

أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

إيصال سداد المصروفات وصورة منه.

إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا تسدد في البريد.

طابع مهن تعليمية عشرة جنيه.

شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.

صورة بطاقة ولي الأمر.

حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.