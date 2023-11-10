الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

امتحانات - ارشيفية
امتحانات - ارشيفية

مع قرب موعد امتحانات نصف العام 2024، حددت المدارس والادارات التعليمية الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية، وذلك استعدادًا لأداء امتحانات نصف العام 2023 / 2024، وإعلان رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية 

ويتم تجهيز الأوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الإعدادية التي تم الإعلان عنها وذلك لتقديمها يدًا بيدًا للمدرسة التابع لها طالب أو طالبة الصف الثالث الإعدادي 2023 وهي كالتالي:

عدد 6 صور بخلفية بيضاء مدون عليها اسم طالب الصف الثالث الإعدادي.

أصل شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها.

تسجيل الاستمارة الكترونية للصف الثالث الإعدادي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

إيصال سداد المصروفات وصورة منه.

إيصال سداد رسوم استمارة الشهادة الإعدادية 158 جنيهًا تسدد في البريد.

طابع مهن تعليمية عشرة جنيه.

شهادة ميلاد الطالب وصورة طبق الأصل منها.

صورة بطاقة ولي الأمر.

حافظة بلاستيكية للأوراق وتسليمها لشئون الطلاب بالمدرسة.

 

تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023

ويتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، عبر تسجيل الدخول بالحساب المدرسي الموحد للطالب، ثم إدخال البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم للامتحانات

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للطالب 

بداية يقوم طالب الثانوية العامة 2023 بالدخول على منصة أوفيس 365 عبر هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/ 

يقوم الطالب باختيار "حساب الطالب"

سيتم تحويلك مباشرة إلى بوابة إنشاء البريد الإلكتروني للطلبة والمعلمين

يطلب الموقع من الطالب ادخل الرقم القومي المكون من 16 رقمًا ومدون في شهادة الميلاد الرسمية

اضغط على "انا لست برنامج روبوت"

وأخيرًا: اضغط على التحقق من البيانات

وعقب الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024، سوف كل مديرية تربية تعليمية عن بدء استلام أوراق استمارة الشهادة الاعدادية 2024 السابق ذكرها.

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، مؤكدةً أنه  يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميين لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونيًا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الاعدادي الاوراق المطلوبة لاستمارة الشهادة الاعدادية موعد امتحانات نصف العام الحساب المدرسي الموحد للطالب امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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