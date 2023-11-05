الأحد 05 نوفمبر 2023
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مصر

الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم للامتحانات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني للعام الدراسي 2023/2024.

 

 

 الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعدادية 

 

جاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

  1. شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها
  2. عدد 7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الأسم
  3. إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الإيصال
  4. إيصال الامتحان 158 جنيه
  5. الاستمارة الإلكترونية
  6. طابع تعليمي فئة 10 جنيهات.

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الفئات المصرح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

 

وكشفت مديريات التربية والتعليم الفئات المصرح لها بالتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، والتأكيد على أنه يتم تسجيل استمارة التقدم لكل الطلاب النظاميين لكل الطلاب المقيدين في الصف الثالث الإعدادي في مدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 إلكترونيًا من خلال موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها والعمل على اعتمادها من داخل المدارس.

ومن سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين وراء بعض على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.

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وجميع الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب واتخاذ الإقرار على الطالب بعدم التقدم لـ السنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفقد مدارس محافظة الإسماعيلية، لمتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأكد رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بالانضباط والنظام العام الدراسى الجديد.

 

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