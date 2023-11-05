الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تحدد المقرر الدراسي لشهر نوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي

الابتدائي
الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر الدراسي لطلاب الصف الرابع الابتدائي، فى شهر نوفمبر، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

منهج شهر نوفمبر لرابعة ابتدائي

فى مادة اللغة العربية: من المحور الأول الموضوع الثالث بعنوان حقوقي وواجباتي كاملا، وفيه نص الاستماع رسالة من أبائنا وأمهاتنا، وقصة قصيرة رد الجميل، ونص معلوماتي وثيقة حقوق الطفل، والموضوع الأول من المحور الثاني بعنوان أنا لست وحدي كاملا.

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فى مادة العلوم: من الوحدة الأولى: الأنظمة الحية: المفهوم الثالث كيف تعمل الحواس، بقية الدرس الثاني والثالث والرابع الأنشطة من 6 إلى 10، الصفحات من 32 إلى 39 – المفهوم الثالث: الضوء وحاسة البصر، الأنشطة من 1 حتى المشروع البيئي التخصصات والأسئلة من صفحة 40 إلى صفحة 65 في كتاب الطالب.

فى مادة اللغة الإنجليزية: الوحدتين الثالثة والرابعة.

فى مادة الدراسات الأجتماعية: الوحدة الثانية المظاهر الطبيعية في بلدنا: الدرس الأول جمال أرضنا، والدرس الثاني الطقس والمناخ، والدرس الثالث البيئات المصرية ومواردها الطبيعية، والدرس الرابع نحو حياة مستدامة في بلدنا، وجمال حمدان وسيد درويش.

فى مادة الرياضيات: الوحدة الرابعة الدروس من 1 إلى 4، والوحدة الخامسة الدروس من 1 إلى 7، والوحدة السادسة الدروس من 1 إلى 6.

فى مادة تكنولوجيا المعلومات: المحور الأول الدرس السابع، والمحور الثاني الدروس 2 و3 و4.

فى مادة التربية الدينية: جزء العبادات من المحور الأول، وجزء العقيدة من المحور الثاني.

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فى مادة المهارات المهنية: من الموضوع 8 في المحور الأول حتى نهايته.

المقرر الدراسي ابعة ابتدائي اللغة العربية مادة اللغة الإنجليزية مادة تكنولوجيا المعلومات مادة المهارات المهنية

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