السبت 04 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" تكشف موعد الإعلان عن الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم. 

وقالت المصادر لـ"الدستور"، إنه من المقرر أن تكون الدفعة الثانية من المعلمين الجدد ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم في يناير ٢٠٢٤، موضحة أنه لن يقتصر التقديم فيها على من رسب في المسابقة الأصلية ولكن ستكون متاحة للجميع بنفس شروط المسابقة الأصلية.

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التقدم على وظيفة معلم رياض أطفال وفصل يكون وفق الشروط المعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قبل انطلاق المرحلة الأولى، وهي أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا تزيد سن المتقدم على 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان وقت إتاحة التقدم والإعلان وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية "تعليم أساسى وابتدائى ومعلم فصل" وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة واجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

في السياق ذاته، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إطلاق رابط إلكتروني عبر موقعها الرسمي يتيح للمعلمين الذين لم يحالفهم الحظ في مسابقة "٣٠ ألف معلم.. السنة الأولى" الفرصة للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازوه، وذلك عبر الرابط التالي: https://educompetition.emis.gov.eg/.

ويقوم المعلم الذي لم تتح له فرصة اجتياز التدريبات بإدخال رقمه القومي عبر الرابط المعلن أعلاه للاطلاع على التدريب الذي لم يجتازه.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إمكانية تقدم المعلم الذي لم يحالفه الحظ بطلب للمديرية التعليمية التابع لها يحدد خلاله رغبته في إعادة تقييم التدريب الذي لم يجتزه، حيث ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بتحديد موعد المحاولة الأخرى لاجتياز هذه التدريبات للتأكد من زوال سبب عدم الاجتياز، وذلك بالتزامن مع اجراءات الدفعة الثانية للمعلمين الجدد.

رابط التقديم في مسابقة المعلمين مسابقة للمعلمين مسابقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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