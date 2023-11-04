السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

47 شاحنة مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر المصرى للفلسطينيين

مساعدات الهلال الأحمر
مساعدات الهلال الأحمر المصرى

أعلن الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية العاجلة، وذلك عبر منفذ رفح  البرى بعدد 47 شاحنة تحتوي على المواد الغذائية ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية مختلفة، ضمن الدعم المصرى للأشقاء الفلسطينيين.

5900 طن مساعدات إنسانية من مصر

يأتى ذلك، فيما تم الانتهاء من تقديم ما يقرب من  5900 طن مساعدات إنسانية من مصر، وأيضا تسليم ما يزيد على 6 آلاف طن لقطاع غزة، إذ بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة  374 شاحنة تتضمن 1496 طن أدوية و1393 أغذية و2059 مياه، و320 طن ملابس ومواد أخرى، 32 طن خيام.

 تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني الدفعة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية 
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"الهلال الأحمر": المساعدات الدولية لقطاع غزة لا تكفى الاحتياجات الحالية

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مبنى أمام مدخل طوارئ مستشفى القدس بغزة

فى السياق ذاته، قال الدكتور رامي الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، إن المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لا تكفي الاحتياجات الحالية، مناشدا دول العالم بزيادة المساعدات المخصصة لقطاع غزة، "حيث إننا نعاني الآن قلة في المساعدات الدولية التي تقدم لقطاع غزة".

 تسليم الهلال الأحمر الفلسطينى الدفعة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية 

كما أكد الدكتور رامى الناظر، رئيس الهلال الأحمر المصري، أن غزة تعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة حاليًا.

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