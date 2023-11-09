موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ وخريطة العام الدراسي لنهاية العام سؤال يتداوله الطلاب وأولياء الأمور بكثرة خلال الأيام الماضية، حرصا على الاستعداد لقضاء الامتحانات، حيث تزداد عمليات البحث على محرك “جوجل” من قبل الآباء والأمهات بكافة محافظات مصر، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني في بيان لها.

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

وتزامنًا مع اهتمام الأباء والأمهات والطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مستمر لمعرفة موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ حتى يستعد لها الطلاب والحصول على اجازة راحة من العام الدارسي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد إجازة نصف العام ٢٠٢٤ وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ للاستمتاع بالإجازة بعيدًا عن ضغوطات الدراسة، ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم انتهاء اجازة نصف العام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن تبدأ الدراسة مرة آخرى للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

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