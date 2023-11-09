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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

إجازة
إجازة

موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ وخريطة العام الدراسي لنهاية العام سؤال يتداوله الطلاب وأولياء الأمور بكثرة خلال الأيام الماضية، حرصا على الاستعداد لقضاء الامتحانات، حيث تزداد عمليات البحث على محرك “جوجل” من قبل الآباء والأمهات بكافة محافظات مصر، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني في بيان لها.

موعد إجازة نصف العام 2024 وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

وتزامنًا مع اهتمام الأباء والأمهات والطلاب بكافة المراحل التعليمية المختلفة، نرصد لكم في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مستمر لمعرفة موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ حتى يستعد لها الطلاب والحصول على اجازة راحة من العام الدارسي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

موعد إجازة نصف العام ٢٠٢٤ وخريطة العام الدراسي لنهاية العام

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد اجازة نصف العام ٢٠٢٤ للاستمتاع بالإجازة بعيدًا عن ضغوطات الدراسة، ووفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم انتهاء اجازة نصف العام ٢٠٢٤ يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن تبدأ الدراسة مرة آخرى للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

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رسميًا.. موعد بدية ونهاية إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية

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خريطة العام الدراسي 2023 - 2024 وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم

  • بدأت الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر.
  • ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
  • تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
  • تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
  • تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
  • تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
  • بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم السبت 10 فبراير 2024.
  • انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
  • بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.
  • بداية امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
  • بداية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.
  • يتم تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
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رسميًا.. موعد بدية ونهاية إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية

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تبعًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. موعد إجازة نصف العام 2024

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