الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسميًا.. موعد بدية ونهاية إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية

إجازة نصف العام
إجازة نصف العام

مع قرب نهاية الترم الأول يحرص الطلاب على معرفة موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية للاستعداد لتقضية الإجازة مع الأهل والاقارب عقب خوض ماراثون الامتحانات في جميع المحافظات المختلفة، وذلك بالتزامن مع انعقاد امتحانات شهر أكتوبر وقرب موعد عقد اختبارات شهر نوفمبر.

موعد إجازة نصف العام 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية وميعاد امتحانات الترم الأول في التقرير الآتي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، خريطة العام الدراسي الحالي في 2023-2024، والتي ستوضح موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لكافة الطلاب وميعاد بداية إجازة نصف العام، وستبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 في يوم السبت الموافق 27 يناير.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

وأشارت خريطة العام الدراسي الحالي، أنه سيتم انتهاء إجازة نصف العام 2024 يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن تبدأ الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، أي أن إجازة نصف العام 2024 وستستمر لمدة أسبوعين.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. موعد اجازة نصف العام

تبعًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي.. موعد إجازة نصف العام 2024

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خريطة العام الدراسي 2023 - 2024

  • وبدأت الدراسة بالعام الدراسي الجديد في 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 من سبتمبر.
  • وسينتهي الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
  • وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
  • وستبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
  • وتنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس 8 فبراير 2024.
  • وتستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.
  • بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم السبت 10 فبراير 2024.
  • انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.
  • وبداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.
  • بداية امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024.
  • بداية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.
  • وسيتم تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لكافة الصفوف.
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