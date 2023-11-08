رسميًا.. موعد بدية ونهاية إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية

مع قرب نهاية الترم الأول يحرص الطلاب على معرفة موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية للاستعداد لتقضية الإجازة مع الأهل والاقارب عقب خوض ماراثون الامتحانات في جميع المحافظات المختلفة، وذلك بالتزامن مع انعقاد امتحانات شهر أكتوبر وقرب موعد عقد اختبارات شهر نوفمبر.

موعد إجازة نصف العام 2024

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد إجازة نصف العام 2024 لجميع المراحل التعليمية وميعاد امتحانات الترم الأول في التقرير الآتي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، خريطة العام الدراسي الحالي في 2023-2024، والتي ستوضح موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول لكافة الطلاب وميعاد بداية إجازة نصف العام، وستبدأ إجازة نصف العام لعام 2024 في يوم السبت الموافق 27 يناير.

موعد انتهاء إجازة نصف العام 2024

وأشارت خريطة العام الدراسي الحالي، أنه سيتم انتهاء إجازة نصف العام 2024 يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، على أن تبدأ الدراسة مرة أخرى للفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، أي أن إجازة نصف العام 2024 وستستمر لمدة أسبوعين.

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