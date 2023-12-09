السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية.. office365

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية من الموضوعات التي يزداد معدل البحث عنها فى الساعات الأخيرة من قبل طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023.

تعرف على كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة

 

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية وضرورة ملء استمارة الشهادة الإعدادية 2024 والتي تتطلب الدخول عبر الحساب المدرسي الموحد أولا ليحصل الطالب على الإيميل الخاص به الذي يمكنه من ملء استمارة الامتحانات التي ستبدأ لطلاب الشهادة الإعدادية في 14 يناير المقبل 2024.

ووفرت وزارة التربية والتعليم رابط خاص لملأ استمارة الشهادة الإعدادية ونوهت داخله عن رابط الحساب المدرسي الموحد تيسيراً على الطلاب، ويمكن تسجيل  دخول الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد  

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني نشر في وقت سابق أنه يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على الحساب المدرسي الموحد إذا لم يكن لدى الطالب الايميل الخاص به الذي يستخدمه في ملأ استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

يستطيع الطلاب الدخول إلى الحساب المدرسي الموحد واتباع الخطوات التالية للحصول على الميل الخاص به وهي: 

الدخول إلى هذا الرابط https://office365.emis.gov.eg/

اختيار حساب الطالب

كتابة بإدخال الرقم القومي (في حالة أقل من 16 عاما يرجى استخدام رقم شهادة الميلاد المميكنة).

إدخال كود الطالب واضغط على لست روبوت وبعدها التحقق من البيانات

استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وبعد الحصول على الإيميل الخاص بالطالب يمكنة تسجيل الدخول عبر بوابة استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال الضغط على هذا الرابط https://moe-register.emis.gov.eg/

التسجيل من خلال البريد المدرسي الخاص بالطالب، ثم متابعة إجراءات تسجيل الدخول حتى ظهور استمارة الإعدادية، وتحميل صورة شخصية لطالب، وطبع استمارة الاعدادية بالألوان ثم تقديمها للمدرسة.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد الشهادة الاعدادية Office365 وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 الحساب المدرسي الموحد

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تعرف على كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة

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