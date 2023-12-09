السبت 09 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تعرف على كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة عبر المنصات الإلكترونية والذي يعد شرط هام من شروط تسجيل الاستمارة المؤهلة لدخول امتحانات الفصل الدرساي الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك عبر منصة Office365 التابعة لوزارة التربية والتعليم.

كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة

 

نستعرض في السطور التالية كيفية إنشاء حساب إلكتروني موحد للطلبة بخطوات بسيطة والتفاصيل الكاملة الخاصة بإنشاؤه عبر عبر منصة Office365 التابعة لوزارة التربية والتعليم بشكل سهل وبسيط بدون وجود أي معوقات خاصة مع زيادة البحث عن الأمر والتركيز حيث تتلخص الخطوات فيما يلي:-

1 - يقوم الطلاب والطالبات بالضغط على الرابط التالي (من هنا)

2- كتابة الرقم القومي للطالب.

3- كتابة محافظة الطالب أو الطالبة.

4- ذكر ميلاد الطالب.

5- الضغط علي تسجيل الدخول.

كيفية إنشاء الحساب المدرسي الموحد لطلاب الشهادة الإعدادية

خطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلم

طريقة تسجيل الدخول على الحساب الموحد

فيما يلي نعرض طريقة تسجيل الدخول على الحساب الموحد والتي تتلخص فيما يلي:-

1- الضغط علي الرابط التي تم ذكره سابقا.

2- لابد من كتابة الكود الخاص بالطالب.

3- كتابة الرقم القومى كل المعلمين والطلاب.

4- ثم الضغط علي تسجيل الدخول.

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خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024 لدخول الامتحانات

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رابط تسجيل استمارة الشهادة الاعدادية 2024 لدخول الامتحانات والأوراق المطلوبة

 

الحساب المدرسي الموحد

ويتيح الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد، الاستراتيجيات والموارد والتقنيات التي تساعد على إنشاء فصول دراسية عبر الإنترنت بسرعة؛ بما يتيح للطلاب والمُدرِّسين وهيئة التدريس إيجاد سُبل جديدة للتواصل والتعلُّم، كما يمكن من خلاله الاستفادة من خدمة مجانية للمدارس تَجمع بين الاجتماعات وجهًا لوجه والواجبات والمحادثات في مركز واحد.

وتعمل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة الأمور للطلبة وذلك للتسهيل عليهم وتوفير كافة احتياجاتهم التعليمية، فتوفير أنشاء حساب الكترونى موحد للطلبة سيساعد بشكل كبير في الدراسة عبر الأنترنت كما سيسهل على الطلبة معرفة كافة الخدمات المجانية عبر الإنترنت وهو التعليم المقدم التي تسعي له الدولة وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعملت الدولة خلال السنوات الماضية على توفير كافة السبل التي تساعد المواطن المصري على توفير كافة احتياجاته.

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كيفية إنشاء حساب الكترونى موحد إنشاء حساب الكترونى موحد حساب الكتروني موحد حساب الكترونى موحد للطلبة منصة office365 وزارة التربية والتعليم

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