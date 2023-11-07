ازداد السؤال عن كيفية تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلم، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر “الدستور” خطوات تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلم خلال السطور التالية.

تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلم

وزارة التعليم التربية والتعليم الفني، أعلنت عن طريقة تسجيل الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد للمعلم عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- ادخل على هذا الرابط

- اختر حساب المعلم

- قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- قم بادخال كود المعلم

- اضغط على انا لست روبوت

- اضغط على أيقونة التحقق من البيانات

- سيظهر لك البريد الإلكتروني الموحد وكلمة السر الخاصة بك

طريقة تسجيل الدخول إلى الحساب المدرسي الموحد للطلاب

- ادخل على هذا الرابط

- اختر حساب الطالب

- اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

- ادخل كود الطالب

- اضغط على انا لست روبوت

- اضغط على أيقونة التحقق من البيانات

- سيظهر البريد الإلكتروني الموحد وكلمة السر الخاصة بك.

ويجب أن يبلغ عمر الطالب 16 عامًا أو أكثر لإنشاء حساب مدرسي موحد، ويمكن استخدام الحساب المدرسي الموحد للوصول إلى العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية، ومنها كتابة استمارة دخول امتحانات الثانوية العامة، والحصول على رقم الجلوس بالإضافة إلى إدارة الدروس والواجبات والاختبارات.

فقدان كلمة المرور الخاصة

في حالة إذا نسي الطالب أو الطالبة كلمة المرور الخاصة بهم، يمكنك الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم، وانقر على "خدمات إلكترونية"، ثم انقر على "الحساب المدرسي الموحد"، ثم انقر على "نسيت كلمة المرور"، ثم أدخل رقمك القومي أو البريد الإلكتروني الموحد الخاص بك، وستتلقى رسالة إلكترونية تحتوي على رابط لإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.