موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 ونظام الأسئلة الجديد

مع قرب ماراثون الامتحانات يحرص الطلاب على معرفة موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 عبر جوجل، حيث حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني ميعاد امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالترم الأول، بالخريطة الزمنية في اللعام الدراسي الحالي المعلنة والمعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024، وإجازة نصف العام 2024.

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني موعد امتحانات ثالثة إعدادي بالترم الأول، في الخريطة الزمنية بالعام الدراسي الحالي المعلنة والمعتمدة من خلال الدكتور رضا حجازي، بصفته وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت الوزارة موعد بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي في الترم الأول، في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وسيجرى وضع الجداول من خلال المديريات التعليمية في المحافظات واعتمادها من قبل المحافظين.

تطبيق البوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وأعلنت عدد من المديريات التعليمية التطبيق للبوكليت في امتحانات الصف الثالث الإعدادي في العام الحالي 2023/ 2024، طبقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم من أجل مواجهة الغش الإلكتروني.

ويهدف البوكليت لمواجهة الغش الإلكتروني ومنع التصوير لورقة الأسئلة، ويصعب على الطالب التصوير جميع الأسئلة وذلك لكثرة عددها، وخاصة أن الأسئلة موزعة على عدد من الصفحات التي قد ستصل إلى 20 ورقة أسئلة.

البوكليت هو دمج الأسئلة والإجابة «الامتحان في نفس ورقة الأسئلة».

توزيع الأسئلة على عدد صفحات البوكليت ويتم تخصيص مساحة تحت كل سؤال على حسب طبيعة الإجابة.

يتضمن ظرف الأسئلة على 20 ورقة أسئلة بوكليت يفتح فقط داخل اللجنة.

تخصيص علامة مائية تخص كل إدارة تعليمية يتم وضعها على البوكليت، ولذلك في حالة تصوير أي صفحة من البوكليت يجرى الوصول إلى المسؤول عن التصوير والترويج للأسئلة في الحال.

موعد إجازة نصف العام 2024

واما عن متى ميعاد إجازة نصف العام لعام 2024 الخاصة في الصف الثالث الإعدادي بالفصل الدراسي الأول في عام 2023- 2024، وعلى أن ستبدأ الإجازة من يوم السبت الموافق 27 في شهر يناير 2024، وعلى أن ستستمر لمدة 15 يوم، وعلى أن سيكون أخر يوم بها هو يوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير 2024.