محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، للمراحل الابتدائية والإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية بمطروح، والتي تبدأ من يوم 3 يناير المقبل، وتنتهي 24 يناير 2024.

وأكد محافظ مطروح، ضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كل سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية، كالتالي امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في الفترة من 3 وحتى 11 يناير 2024، وامتحانات الصف السادس الابتدائي تبدأ من 21 يناير وحتى 24 يناير 2024.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 2 يناير وتنتهي يوم 11 يناير المقبل، وامتحانات الصف الثالث الإعدادي تنطلق يوم 13 يناير حتى 18 يناير المقبل.

وأشار إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني، تبدأ في الفترة من 9 وحتى 24 يناير2024.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المُضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الإعدادي العام يومي 30 و31 ديسمبر الجاري، وامتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادي للمدارس الخاصة لغات والمدارس الرسمية لغات يومي 21 و22 يناير 2024.