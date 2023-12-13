الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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مصر

إتاحة امتحانات تحديد مستوى للصف الأول رياض أطفال للمصريين بالخارج إلكترونيًا

جريدة الدستور

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطًا إلكتروني، لتحميل امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للـطلاب المصريين في الخارج، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي لتقييم الأداء.

يأتي ذلك من خلال اختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربى للعام الدراسى 2023/2024 م.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يمكن تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم،، وذلك عبر الرابط التالي:

 https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/kg1Mostawa

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 وحددت الوزارة، طريقة طباعة الملف، وقيام الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، على ان يتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.

واكدت الوزارة، أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية، مشدده على التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط، لافته على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

الفئات المسموح لها بدخول امتحان أبنائنا فى الخارج

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول امتحان أبنائنا فى الخارج "الطلبة المصريين فى الخارج"، موضحة أنه يحق لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي تطبيقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، ويشترط للتقدم للامتحان ألا تقل سن الطالب في أول أكتوبر عن ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، وخمس سنوات ونصف العام الحالي بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

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وأوضحت الوزارة، أنه يحق للطلاب الناجحين بالصفين الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصري، على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

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