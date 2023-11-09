"التعليم" تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحان "الطلبة المصريين بالخارج"

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول امتحان أبنائنا فى الخارج "الطلبة المصريين فى الخارج"، موضحة أنه يحق لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي تطبيقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، ويشترط للتقدم للامتحان ألا تقل سن الطالب في أول أكتوبر عن ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، وخمس سنوات ونصف العام الحالي بالنسبة للصف الأول الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أنه يحق للطلاب الناجحين بالصفين الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصري، على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

وشددت الوزارة على أنه يحق للطلاب الناجحين بالصفين الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والصفوف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي على نظام "أبناونا في الخارج" وأيضًا الطلاب الناجحين في امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في جمهورية مصر العربية مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة جمهورية مصر العربية في تلك الدولة، كما يحق للطلاب الناجحين المحولين من الأزهر الشريف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

تفاصل المواد المقرر امتحانها على طلاب الخارج

وأشارت الوزارة إلى مواد الامتحان للصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي جميع الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثاني الثانوي امتحانات المواد العامة والتخصصية كالآتي:

أولًا: المواد العامة التي يمتحن فيها طلاب الشعينين، مواد عامة تضاف للمجموع الكلي: (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- اللغة الأجنبية الثانية)، ومواد عامة لا تضاف للمجموع الكلي: التربية الدينية- المواطنة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المواد التخصصية التي تضاف للمجموع الكلي.

ويتعين على الطالب أداء الامتحان في المواد التالية على حسب الشعبية.

الشعبة العلمية: الكيمياء- الأحياء- الفيزياء- الرياضيات البحتة- الرياضيات التطبيقية.

الشعبية الأدبية: التاريخ- الجغرافيا- علم النفس والاجتماع- الفلسفة والمنطق، الرياضيات العامة. على أن يدون الطالب باستمارة التقدم عند التسجيل على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج الشعبة التي يرغب الالتحاق بها، ولا يحق للطالب تغيير الشعبية إلا بعد التقدم بطلب رسمي للجنة النظام والمراقبة قبل أداء امتحان الفصل الدراسي الأول.