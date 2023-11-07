"التعليم" تعلن عقد اختبارات "TOFAS" في الرياضيات بـ11 محافظة

أصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام، خطابا لـ11 محافظة وهما محافظات (القاهرة - دمياط - البحر الأحمر - أسوان - الجيزة - مطروح - الغربية - الإسكندرية - المنوفية - الدقهلية - القليوبية)، بشأن عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات، حيث سيعقد الاختبار فى الفترة من 5 حتى 8 نوفمبر الجاري.

جدول محافظات عقد اختبارات (TOFAS)

ونص الخطاب على أنه في إطار رؤية مصر 2030 ورؤية وزارة التربية والتعليم في إعداد طالب قادر على الإبداع والابتكار والتنافسية، سوف يتم عقد اختبارات (TOFAS) للعام الثالث على التوالي في الرياضيات، في المحافظات سالفة الذكر، وفقا للجدول التالي:

القاهرة 5 نوفمبر 2023

دمياط 5 نوفمبر 2023

البحر الأحمر 5 نوفمبر 2023

أسوان 6 نوفمبر 2023

الجيزة 6 نوفمبر 2023

مطروح 6 نوفمبر 2023

الغربية 6 نوفمبر 2023

الإسكندرية 8 نوفمبر 2023

المنوفية 8 نوفمبر 2023

الدقهلية 8 نوفمبر 2023

القليوبية 8 نوفمبر 2023

وأشار الخطاب، إلى أن الاختبار هو اختبار للمهارات الاكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، موضحة أن الهدف من الاختبار تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وابداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآله الحاسبة، لافتة إلى أن أهمية الاختبارات، يوفر التقييم النهائي بعد إجراء الاختبارات معلومات قيمة ودقيقة حول قدرات الطلاب ونواحي القوة ونقاط الضعف ما يسمح لكل من الآباء والمعلمين بدعم الطلاب والارتقاء بمستواهم العلمي، ويجد الطلاب التحدي محفزا لهم كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك يدعم مبدأ التنافسية التي تسعى الوزارة لتحقيقة.

وأضاف، أنه يعمل على إطلاع المعلمين على أحدث طرق التقييم طبقا للمنافسات الدولية فهو أداة مفيدة تساعد في تنفيذ العملية التقييمية للطلاب بعدالة وشفافية وتساعد المعلم على تطبيق خبرات مماثلة مع طلابه بالقاعات الدراسية ويستفيد أولياء الأمور من النتائج ومعرفة مستوى القدرات الأكاديمية والحسابية لأبنائهم مما يؤدى لتطويرها.

ولفت الخطاب إلى أن الفئة المستهدفة الطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي، كما أن طريقة الاختبار كالتالي:

- يتم تواجد الطلاب بقاعة الاختبار بالمدرسة من الثامنة والنصف صباحا لاستكمال إجراءات تسجيل، بجانب اسم كل طالب والكود الخاص به والاختبار مدته 40 دقيقة للإجابة عن 80 سؤالا حسب كل مستوى وممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة والاختبار يتم لجميع الطلبة المشاركين في نفس التوقيت عربي ولغات، وكل طالب يستخدم جهاز بمفرده ويتم التأكد من قوة الإنترنت قبل الاختبار بيوم ويحظر استخدام جهازين للطالب ولا يوجد مواد علمية ولا آية ترتيبات أكاديمية أو علمية مسبقة إنما يعتمد الاختبار على ما مر به الطالب من خبرات دراسية بالمدرسة وسوف يتم إرسال النموذج الخاص ببيانات الطلاب المشاركين على أن يتم ملئه وإعادة إرساله في موعد غايته 29 من الشهر الجاري إلى الإدارة المركزية للتعليم العام.

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