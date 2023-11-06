الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم" تعلن المقرر الدراسي لشهر نوفمبر لطلاب الصف الأول الأعدادي

طلاب
طلاب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية، لشهر نوفمبر، لطلاب الصف الأول الأعدادي، المقرر اداء الأختبار الشهري فيه نهاية الشهر الجاري.

مقررات الصف الأول الإعدادي الدراسية خلال شهر نوفمبر 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المقررات الدراسية التي سيتم تدريسها لطلاب الصف الأول الإعدادي خلال شهر نوفمبر الجاري 2023، وهي كالتالى:

مصادر بـ"التعليم" تكشف موعد الإعلان عن الدفعة الثانية من مسابقة 30 ألف معلم

منهج الصف الأول الإعدادي لشهر نوفمبر 2023

منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي بشهر نوفمبر

فرع القراءة والنصوص الأدبية: فضل العلم والعمل للرافعي شعر 7 أبيات دراسة، العمل حياة قرآن كريم 4 آيات حفظ، غرائب المخلوقات.

فرع النحو: ضمائر الرفع المتصلة، الضمائر المستترة، الأفعال الصحيحة والأفعال المعتلة.

فرع  كتاب عقبة بن نافع: الفصول من السادس إلى الثامن.

فرع النشاط المصاحب: اكتب بحثا عن أحد العلماء العرب.

منهج التربية الدينية للصف الأول الإعدادي بشهر نوفمبر

- تابع الوحدة الأولى: من القرآن الكريم.

- الدرس الأول: سورة يس، الآيات من 13 إلى 27 تفسير وحفظ.

- الدرس الثالث: سورة لقمان الآيات من 18 إلى آخر السورة تلاوة واستماع.

- تابع الوحدة الثانية: قدرة الله وتدبيره: الدرس الثالث: التأمل في صنع الله.

- الوحدة الثالثة: الإنسان ومنهج الله: الدرس الأول: التزام الإنسان بمنهج الله.

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التعليم تعمم مقررات شهر نوفمبر على مدارس الجمهورية (صور)

منهج الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي بشهر نوفمبر

- رحلة على كوكب الأرض: الدرس الأول شكل الأرض وأبعادها.

- الدرس الثاني الليل والنهار.

منهج العلوم للصف الأول الإعدادي في شهر نوفمبر

- درس التركيب الذري للمادة.

- درس مصادر الطاقة وصورها.

- درس تحولات الطاقة.

- درس الطاقة الحرارية.

منهج الرياضيات للصف الأول الإعدادي بشهر نوفمبر

- قسمة الأعداد النسبية.

- الحدود والمقادير الجبرية.

- الحدود المتشابهة.

- ضرب الحدود الجبرية وقسمتها.

- جمع المقادير الجبرية وطرحها.

- ضرب حد جبري في مقدار جبري.

- ضرب مقدار جبري ذو حدين في مقدار جبري آخر.

- حالات تطابق المثلثات

- التوازي.

منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي بشهر نوفمبر

- Unit 3

- review A

- Unit 4.

المقررات الدراسية الصف الأول الإعدادي الأختبار الشهري وزارة التربية والتعليم منهج الصف الأول الإعدادي منهج اللغة العربية

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