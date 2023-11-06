الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر بـ"التعليم": إقبال ملحوظ من طلاب الثانوية العامة على مجموعات الدعم المدرسي

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشفت مصادر  بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة تتابع عمل مجموعات الدعم المدرسي على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن التقارير الواردة للوزارة أثبتت أن هناك إقبالا ملحوظا من الطلاب على مجموعات التقوية خاصة بمرحلة الثانوية العامة.

وأكدت المصادر خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوزارة وجهت المديريات التعليمية بالعمل على توعية الطلاب بأهمية مجموعات الدعم وأنها بديل قوى للدروس الخصوصية، كما يتم توعية الطلاب بأهمية المنصات التعليمية المجانية التى قامت الوزارة بعملها.

وفي السياق، تستعرض “الدستور” معلومات عن مجموعات الدعم المدرسي وهي كالآتي:

- فتح قاعات للمحاضرات داخل المدارس الحكومية يطلق عليها مجموعات الدعم لتكون بديلة عن مراكز الدروس الخصوصية.

- تطبق مجموعات الدعم في عدد محدد من المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

- تفتح الوزارة عدد محدد من قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب بمرحلتي الإعدادية والثانوية.

- مجموعات الدعم لطلاب صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

- تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.

- سيتم إتاحة مجموعات الدعم بأسعار في متناسب ومتناول جميع الطلاب.

- الهدف من مجموعات الدعم هو محاربة مافيا الدروس الخصوصية ومحاولة القضاء عليها.

- مجموعات الدعم ستتم وفقًا لمعايير جودة عالية لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

- السماح لجميع المعلمين المتميزين للعمل بمجموعات الدعم.

- الاستعانة بمعلمي الدروس الخصوصية الذين يتمتعون بشهرة فائقة للعمل بمجموعات الدعم.

- صرف مستحقات المعلمين من مجموعات الدعم فور الانتهاء من الحصة، "أولًا بأول"، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب.

مجموعات الدعم أسعار مجموعات الدعم أسعار مجموعات الدعم بالمدارس التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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