الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تشدد على المدارس بعدم تسليم التابلت إلا بعد سداد قيمة التأمين

التابلت
التابلت

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس الثانوية بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد سداد القيمة التأمينية.

 

وأشارت إلى أنه يجب على الطالب توصيل التابلت بشبكة المدرسة حتى يتمكن من الدخول على المنصات التعليمية المجانية.

أقرا أيضا 

txt

غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرية الاسماعيلية

لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لاستخدام التابلت المدرسي بشكل صحيح

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار تطبيق الثانوية التراكمية ونقدم بعض النصائح للطلاب لاستخدام التابلت بشكل صحيح، لحماية الطلاب من الأمراض التى قد تنتج عن الاستخدام المبالغ فيه، أو الخاطئ.

1- التعليم تؤكد الأجهزة مصممة وفق برامج إلكترونية معينة تحمي الطلاب من الاستخدام الخاطئ.
2- لن يستطيع الطالب استخدام التابلت إلا فى الغرض المخصص له، ويجب أن يحدد الطالب ساعات العمل عليه حفاظا على صحة العين، والأطراف الحركية، التى قد تتأثر مع الاستخدام المبالغ فيه.
3- التابلت يعمل بشكل تلقائى على السيرفرات الموجودة فى المدارس دون حاجة للإنترنت.
4- استخدام التابلت من خلال السيرفرات يوفر للطالب المحتوى المطلوب بشكل مبسط.
5- توفير لجان لصيانة الأجهزة بشكل دورى وفحص الجهاز باستمرار.

6- توفير باقات النت داخل المدارس سيكون من خلال برامج حماية تمنع الدخول على أية مواقع غير المحددة.

7- الطالب يستخدم التابلت للدخول على بنك المعرفة لأنه سيكون مرتبط بالمحتوى الموجود عليه.

8- لطلاب الثانوي العام لا تحاول تغيير أى برامج أو إضافة برامج أخرى على التابلت.

9- أكثر وقت لاستخدام التابلت سيكون خلال اليوم الدراسي.

10- هدف التابلت البحث عن مصادر التعلم المختلفة والمعلومات التي تفيد الطالب في دراسته.

11- أول امتحان باستخدام التابلت سيكون آخر العام الجاري.

أجهزة التابلت المدرسي للتابلت إقرار استلام التابلت اجهزة التابلت للثانوية العامة أهمية استخدام التابلت

مواد متعلقة

جامعة بنها: حريصون على المشاركة فى مبادرات بناء الإنسان المصرى

"التعليم" تشدد على ضرورة تفعيل تطبيق "Anyconnect"

مصادر بـ"التعليم": إقبال ملحوظ من طلاب الثانوية العامة على مجموعات الدعم المدرسي

رئيس جامعة بنها يشهد ندوة تعريفية عن أنشطة مؤسسة حياة كريمة

أخبار فاتتك: انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية.. وحالة الطقس اليوم

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار وحالة الطقس اليوم

بالتزامن مع تسليم التابلت.. محظورات يجب الانتباه لها عند التعامل مع التابلت المدرسي

لطلاب الصف الأول الثانوي.. ماذا تفعل حال سرقة التابلت الخاص بك؟

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

الهدف من إرسال أمريكا حشودًا عسكرية إلى الشرق الأوسط.. "حمزاوى" يُجيب

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشهدًا لهروب دبابة إسرائيلية في غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

ماجد حبته

مجازرهم مستمرة فى لبنان

عبدالوهاب داود

صوفيا كوبولا وبرسيلا بريسلى.. والفن «اللى بجد»

وائل لطفي

خوف إسرائيلى من مصر

منى رجب

مصر تقف شامخة دعمًا للقضية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة

عاجل.. 5 سيناريوهات غربية لإدارة غزة بعد نهاية العدوان الإسرائيلى