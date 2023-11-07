"التعليم" تشدد على المدارس بعدم تسليم التابلت إلا بعد سداد قيمة التأمين

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس الثانوية بعدم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي إلا بعد سداد القيمة التأمينية.

وأشارت إلى أنه يجب على الطالب توصيل التابلت بشبكة المدرسة حتى يتمكن من الدخول على المنصات التعليمية المجانية.

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لطلاب الثانوية العامة.. نصائح لاستخدام التابلت المدرسي بشكل صحيح

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى خلال الأيام القليلة المقبلة فى إطار تطبيق الثانوية التراكمية ونقدم بعض النصائح للطلاب لاستخدام التابلت بشكل صحيح، لحماية الطلاب من الأمراض التى قد تنتج عن الاستخدام المبالغ فيه، أو الخاطئ.

1- التعليم تؤكد الأجهزة مصممة وفق برامج إلكترونية معينة تحمي الطلاب من الاستخدام الخاطئ.

2- لن يستطيع الطالب استخدام التابلت إلا فى الغرض المخصص له، ويجب أن يحدد الطالب ساعات العمل عليه حفاظا على صحة العين، والأطراف الحركية، التى قد تتأثر مع الاستخدام المبالغ فيه.

3- التابلت يعمل بشكل تلقائى على السيرفرات الموجودة فى المدارس دون حاجة للإنترنت.

4- استخدام التابلت من خلال السيرفرات يوفر للطالب المحتوى المطلوب بشكل مبسط.

5- توفير لجان لصيانة الأجهزة بشكل دورى وفحص الجهاز باستمرار.

6- توفير باقات النت داخل المدارس سيكون من خلال برامج حماية تمنع الدخول على أية مواقع غير المحددة.

7- الطالب يستخدم التابلت للدخول على بنك المعرفة لأنه سيكون مرتبط بالمحتوى الموجود عليه.

8- لطلاب الثانوي العام لا تحاول تغيير أى برامج أو إضافة برامج أخرى على التابلت.

9- أكثر وقت لاستخدام التابلت سيكون خلال اليوم الدراسي.

10- هدف التابلت البحث عن مصادر التعلم المختلفة والمعلومات التي تفيد الطالب في دراسته.

11- أول امتحان باستخدام التابلت سيكون آخر العام الجاري.