"التعليم" تشدد على ضرورة تفعيل تطبيق "Anyconnect"

نبهت إدارات التطوير التكنولوجي في المدارس طلاب الصف الأول الثانوي الذين استلموا التابلت حديثا على ضروة تفعيل تطبيق Anyconnect.

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وقالت إنه يوجد حالتان:-

١- في حالة أن التابلت لم يتم تحديثه ببرامج نوكس، وبعد التحديث نجد أن تطبيق Anyconnect يطلب التحديث ونقوم بتحديثه من المتجر، وتظهر رسالة طلب الاتصال نقوم بالموافقة ونفتح التطبيق، فيظهر تحت العلامة التجارية "Umbrella" كلمة "protected"، وبسحب الشاشة إلى الأسفل يظهر مكتوبًا عبارة "هذا الجهاز يخص مؤسستك وتم ربطه بشبكة Cisco secure client".

٢- في حالة أن الجهاز محدث ببرامج نوكس، وبسحب الشاشة نجد إشعارين خاصين بتطبيق Anyconnect، وبالضغط على الإشعار الأول "Vpn connection request" تظهر رسالة طلب الاتصال، وبعد الموافقة نفتح التطبيق، نجد أن العلامة التجارية "Umbrella" تحتها كلمة "protected"، ولكن المهم ولكن بعد تفعيل التطبيق نجد أن موقع الوزارة "moe" و"Books" لا يعملان وتظهر رسالة "اتصالك ليس خاصًا"، وأيضًا متجر بلاي لا يفتح في بعض الأجهزة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

- وينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

- تستمر مدة إجازة نص العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- تبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.

- وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.