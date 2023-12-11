لطلاب التعليم الثانوي.. جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023-2024

يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن جدول اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي الازهري للفصل الدراسي الأول لا سيما بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ميعاد تلك الامتحانات والجدول التفصيلي.

السبت 30 ديسمبر 2023، ستكون دروس الفقه من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون هناك دروس العروض والقافية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، ستكون دروس الحديث من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس الفلسفة ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.

يوم الإثنين 1 يناير 2024، ستكون دروس الصرف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس المواطنة ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، ودروس الانشاء ستكون من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.

يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ستكون دروس اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، ودروس التربية الفنية ستكون من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 1 بعد الظهر.

يوم الأربعاء 3 يناير 2024، ستكون دروس القرآن الكريم من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس الجغرافيا ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.