لطلاب التعليم الثانوي.. جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الأزهري 2023-2024
يتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات عن جدول اختبارات الصف الأول والثاني الثانوي الازهري للفصل الدراسي الأول لا سيما بعد أن أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن ميعاد تلك الامتحانات والجدول التفصيلي.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري "الترم الأول" 2023-2024
- السبت 30 ديسمبر 2023، ستكون دروس الفقه من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، وسيكون هناك دروس العروض والقافية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، ستكون دروس الحديث من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس الفلسفة ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم الإثنين 1 يناير 2024، ستكون دروس الصرف من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس المواطنة ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، ودروس الانشاء ستكون من الساعة 12:30 ظهرًا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر.
- يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، ستكون دروس اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11:30 صباحًا، ودروس التربية الفنية ستكون من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 1 بعد الظهر.
- يوم الأربعاء 3 يناير 2024، ستكون دروس القرآن الكريم من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس الجغرافيا ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم الخميس 4 يناير 2024، ستكون دروس التفسير من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس اللغة الأجنبية الثانية ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم السبت 6 يناير 2024، ستكون دروس النحو من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس التوحيد ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم الاثنين 8 يناير 2024، فستكون هنالك دروس في مادتيَّ الأدب والنصوص والمطالعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس التاريخ ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرًا.
- يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، فستكون هنالك دروس في مادتيَّ البلاغة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا، ودروس المنطق ستكون من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12:30 ظهرً.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري "الترم الأول" 2023-2024 "الشعبة العملية"
- السبت 30 ديسمبر 2023 الفقه والجبر
- الأحد 31 ديسمبر 2024 الحديث والتفاضل وحساب المثلثات
- الاثنين 1 يناير 2024 الصرف والمواطنة من 11ل12 والإنشاء
- الثلاثاء 2 يناير 2024 اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء
- الأربعاء 3 يناير 2024 القرآن الكريم من والفيزياء
- الخميس 4 يناير 2024 التفسير والكيمياء
- السبت 6 يناير 2024 النحو والتوحيد
- الإثنين 8 يناير 2024 الأدب والنصوص والمطالعة والأحياء
- الثلاثاء 9 يناير 2024 البلاغة وتطبيقات الرياضيات.
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري "الشعبة الأدبية" 2023-2024
- 30 ديسمبر: الفقة والعروض والقافية من التاسعة وحتى ال ١٢ ونصف
- 31 ديسمبر: الحديث والفلسفة من التاسعة وحتى ال ١٢ ونصف
- 1 يناير: الصرف والمواطنة والانشاء من التاسعة لـ الواحدة والنصف
- 2 يناير: اللغة الاجنبية الاولي والتربية الفنية من التاسعة الي الواحدة ظهرًا
- 4 يناير: التفسير واللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة وحتى ال ١٢ ونصف
- 6 يناير: النحو والتوحيد من الساعة 9 حتى 12:30
- 8 يناير: الادب والنصوص والمطالعة ومادة التاريخ
- 9 يناير: البلاغة والمنطق من 9 حتى 12:30.