موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وكذلك موعد انطلاق الامتحانات المقررة، وذلك تزامناً مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث سيستمر لمدة 35 أسبوعًا. وبدأ العام الدراسي في 30 سبتمبر 2023 وسينتهي في 8 يونيو 2024، وستشمل جميع المراحل التعليمية للمدارس الحكومية والخاصة.

وسيبدأ إجازة نصف العام الدراسي في 27 يناير 2024 لمدة أسبوعين.

وإذا تعارضت مواعيد الإجازات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، ستتم توحيد الإجازات.

كما ستسمح المدارس الدولية ببدء الدراسة في نهاية أغسطس بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الوزارة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في البيان، أن الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024 يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، على أن يأتي موعد امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2023-2024، على هذا النحو:

امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد

- بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد يوم الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول.. بداية العام الدراسي 2023-2024



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

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وبالنسبة لتفاصيل الترم الثاني في العام الدراسي الجديد 2023-2024، ذكرت الوزارة أنه يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تنطلق امتحانات الترم الثاني في العام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، كذلك بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.