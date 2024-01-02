الثلاثاء 02 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024 الإلكترونية وخطوات تحريرها

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن كيفية تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، حتى يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024.

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024

وطالبت الوزارة، المدارس الثانوية، بالتنبيه على طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي بتسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024 ومراجعتها بدقة عالية، وفى حالة وجود أخطاء، يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة، من خلال الضغط على الرابط التالي هنـــــا.

تسجيل استمارة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وحددت المديريات التعليمية والإدارات خطوات تفعيل استمارة التقدم لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام ومراجعة البيانات، باستخدام الحساب المدرسى الموحد، ويتأكد الطالب من اللغة الأجنبية الثانية سواء فرنسية أو إيطالية أو إسبانية أو صينية إضافة إلى الشعبة للصف الثاني الثانوي العام، كما يجب على الطالب التأكد من كتابة اسمه بشكل صحيح وبياناته الخاصة بالمدرسة وتبعيتها.

في 13 نقطة.. ننشر خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة

"التعليم" تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الأول والثانى الثانوى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 -2024 ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

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خطوات تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2024 الإلكترونية

وتأتي خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصف الثاني الثانوي 2024على النحو التالي:

  • الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من هنـــــــا.
  • اختيار الخدمات الإلكترونية.
  • اختيار منصة التقدم للامتحانات.
  • الضغط على تسجيل الدخول.
  • كتابة البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.
  • الضغط على تسجيل الدخول.
  • كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني.
  • تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية ويجب مراجعتها.
  • كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات الموجودة.
  • الضغط على حفظ.
  • الضغط على طباعة الاستمارة.

امتحانات نصف العام 2024

وفيما يتعلق بـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تعقد على مستوى الإدارات التعليمية، أكدت وزارة التربية والتعليم إتاحة الامتحان إلكترونيًا على التابلت وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس وتدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، كما وجهت بإجراء الامتحان ورقيًا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو التي لم يتسلم طلابها التابلت، مشيرًة إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسؤولين عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيًا أو ورقيًا، وفقًا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

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