الأحد 24 ديسمبر 2023
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قبل إغلاق التسجيل.. رابط الاستمارة الإلكترونية للصف الثالث الإعدادي 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يبحث الكثير من الطلاب عن رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024، قبل إغلاق باب التسجيل ، للقيام بالتسجيل قبل غلق الموقع الالكتروني المخصص لهذا الغرض، للتقدم لأداء امتحانات العام الدراسي الجاري 2023-2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

رابط الاستمارة الالكترونية للصف الثالث الاعدادي 2024

ويرصد «الدستور» في السطور التالية خطوات ورابط التسجيل لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023/2024.

خطوات تسجيل الاستمارة الالكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني عن خطوات تسجيل طلاب الصف الثالث الاعدادي استمارة شهادة الامتحانات للعام الدراسي 2023/2024 ، من خلال:

- ادخل على المنصة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الإلكترونية والتسجيل من «هنــا».

- قم بتسجيل الدخول.

- ادخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة «Office365».

ادخل البيانات المطلوبة بدقة والتي تشمل (صورة شخصية 4X6، واسم الطالب كاملًا ومطابقًا لشهادة الميلاد).

- اضغط حفظ البيانات.

- بعد الانتهاء من عملية التسجيل اطبع استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية بالألوان حتي تكون صورة الطالب واضحة لتقديمها مع باقي الأوراق في المدرسة.

مكونات استمارة الشهادة الإعدادية 2024

تتكون استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من ثلاث أوراق، تتمثل في الآتي:

الورقة الأولى لاستمارة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبارة عن بطاقة تحقيق الشخصية.

الورقة الثانية لاستمارة الشهادة الإعدادية عبارة عن الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2023.

الورقة الثالثة لاستمارة الشهادة الإعدادية عبارة عن بيان عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.

الورقة الثانية لاستمارة الشهادة الإعدادية عبارة عن الاستمارة الإلكترونية للتقديم لامتحان إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/2023.

الورقة الثالثة لاستمارة الشهادة الإعدادية عبارة عن بيان عن الامتحانات السابقة، وإقرار من الطالب وولي أمره بأنه لم يتقدم إلى هذا الامتحان أمام لجنة أخرى هذا العام.

المستندات المطلوبة

إيصال سداد الرسوم المدرسية.

3 صور شخصية مسجل عليها اسم الطالب رباعي.

2 صورة شهادة الميلاد.

رقم الموبايل.

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