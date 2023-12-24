الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "المركزية الأزهرية" بالغربية: امتحانات النقل تسير بسلاسة ولا شكاوى

امتحانات
امتحانات

أجرى الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لأعمال امتحانات النقل في منطقة بسيون التعليمية الأزهرية، تهدف هذه الزيارة إلى التأكد من سير اللجان بسلاسة وتوفير البيئة المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات، ومنع أي معوقات تحول بين أداء التلاميذ للأمتحان.

التشديد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات

و اطمئن الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، خلال الزيارة التفقدية، على سير الامتحانات بسلاسة وهدوء، وأكد انه لم ترد أي شكاوى من الطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، مما يساهم في توفير بيئة مريحة ومحفزة لتحقيق نجاحهم، وإزالة أي عوائق تحول بينهم وبين أداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول بسهولة ويسر

اللجان التي تمت زيارتها

شملت الزيارة التفقدية تفقد عدد من اللجان في بسيون التعليمية، بما في ذلك لجان معهد قرانشو الابتدائي، ومعهد فتيات قرانشو الإعدادي، ومعهد صفي الدين المراسي الابتدائي، ومعهد بسيون الابتدائي، وتم التحقق من سير العمل في هذه اللجان والتأكد من تهيئة البيئة اللائقة للامتحانات، ومشددًا على إزالة أي عوائق تحول بين التلاميذ والامتحانات بسهولة ويسر.

امتحانات اليوم

وشملت الامتحانات اليوم الأحد، خلال الزيارة التفقدية، أداء تلاميذ وطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحاناتهم في مواد التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، بينما قام طلاب وتلاميذ الصفين الأول والثاني الإعدادي بأداء امتحاناتهم في مادتي أصول الدين (ورقة أولى) والعلوم (ورقة ثانية).

وأكد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، أن زيارته اليوم وتفقده لأعمال امتحانات النقل في بسيون التعليمية تؤكد التركيز الكبير من قيادات الأزهر الشريف على سير الامتحانات بسهولة ويسر جنبًا إلي جنب مع منع كافة أنواع الغش والتحايل علي القانون من قبل الطلبة وتطبيق كافة أنواع الرقابة من المراقبين والملاحظين.

 

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رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية يؤكد سير امتحانات النقل بسلاسة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية منطقة بسيون التعليمية الأزهرية امتحانات اليوم أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لأعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول بسهولة ويسر

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