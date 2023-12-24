الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة توافر السلع في المنافذ والأسواق

جولة ليلية مفاجئة
جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة مفاجئة ليلة أمس لمتابعة توافر السلع ومتابعة اسعارها بالمنافذ والأسواق والالتزام بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بطنطا.

بدأت الجولة بتفقد عدد من الأسواق ومنافذ معا ضد الغلاء بحي أول وثان ومركز طنطا لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

 الاطمئنان على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع

واطمئن محافظ الغربية، خلال الجولة على وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة (السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن، والبيض)، وتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع 

وشدد محافظ الغربية خلال الجولة على تكثيف حملات المتابعة للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة، وأن يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين كما شدد على المرور  اليومى لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع.

وتابع المحافظ جولته برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، داخل نطاق حي أول وثان طنطا بشوارع (سكة سيجر وميدان ستوته وشارع السكة الجديدة ومحيط مسجد السيد البدوي وشارع عمر زعفان والجلاء وكورنيش طنطا وشارع سكة المحلة، شارع البحر )
كما تابع محافظ الغربية التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق الشتوية.

ووجه محافظ الغربية، خلال الجولة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي.

محافظ الغربية جولة مفاجئة توافر السلع مواعيد الغلق رفع الإشغالات

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