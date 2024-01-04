الخميس 04 يناير 2024
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مصر

"التعليم" تحدد حالات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الأعذار القهرية لامتحانات الثانوية العامة 2024، قبل أداء الامتحان.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول في امتحان الثانوية العامة في كل المواد أو بعضها بعذر قهري يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة للنظر في اعتماد هذا العذر من عدمه من رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام ويتم إثبات هذا العذر القهري (مرضى أو غيره) بالمستندات المعتمدة.

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وأشارت إلى أنه في حالة اعتماد العذر يكون للطالب الحق في أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وفي حالة استمرار العذر المرضي حتى نهاية امتحان الدور الثاني، لا يحتسب هذا العام عام رسوب ضمن عدد مرات التقدم للامتحان المسموح بها قانونًا.

حالات الأعذار القهرية أثناء امتحان الثانوية العامة

كما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات الأعذار القهرية أثناء أداء امتحان الثانوية العامة 2024، ففي حالة إذا حدث للطالب عذر قهري (مرضي أو غيره) أثناء أدائه الامتحان في مادة أو أكثر يحول دون استمرار الطالب في أداء الامتحان يعرض على طبيب اللجنة أو (الزائرة الصحية) لعمل تقرير طبي يفيد بعدم استطاعة الطالب استكمال الامتحان وتقرير آخر من رئيس لجنة سير الامتحان.

وقالت الوزارة إنه سيتم إرسال هذه التقارير إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في ذات اليوم لعرضها على الإدارة العامة للتعليم الثانوي لبحث الحالة وعرض التقرير على رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام للنظر في مدى أحقية الطالب لأداء امتحان الدور الثاني في هذه المواد بالدرجة الفعلية من عدمه.

التحويل من الشعبة الأدبية إلى العلمية

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لا يسمح لطلاب الثانوية العامة 2024، التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية، والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولكن يجوز لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس حتـى موعد أقصـــاه الخميس 22 فبراير.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه لايجوز أيضا للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أى من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأكد أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي، ولا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

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"التعليم" تكشف خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

حالات الأعذار القهرية الثانوية العامة 2024 الإدارة العامة للتعليم الثانوي الإعفاء من اللغات الأجنبية الأول والثاني الثانوي فروع الرياضيات الصف الثالث الثانوي

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