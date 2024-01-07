الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية شمال الجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بشمال الجيزة وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان في استقباله الأنبا يوحنا، أسقف مطرانية شمال الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد خلال زيارته أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين كيان واحد لا يتجزأ تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية يعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره.

وعبر محافظ الجيزة عن خالص تهنئته للأنباء يوحنا والإخوه الأقباط قائلا إن القيم المصرية في التعايش والإخاء بين أبناء الوطن الواحد تعبر عن المعاني الحقيقية للأديان التي جاءت بالسلام، مؤكدًا على ترابط ووحدة عنصري الأمة تحت القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه، أبدي الأنبا يوحنا، أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها، سعادته بوفد محافظة الجيزة، مهنئا الشعب المصري بكل طوائفه بعيد الميلاد المجيد، متمنيا أن تعم المحبة والرخاء في ربوع مصر والعالم.

رافق المحافظ خلال زيارته اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وإبراهيم الشهابي وهند عبدالحليم، نواب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، والأستاذ محمد نور، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد الشافعي، المستشار العسكري لمحافظة الجيزة، والأستاذ أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات مديرية أمن الجيزة واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، ومديرو مديريات الأزهر والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والرياضة والطب البيطري وممثلو مؤسسة حياة كريمة.

محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
محافظ الجيزة خلال زيارته كنيسة مطرانية الأقباط الأرثوذكس
IMG-20240107-WA0012
IMG-20240107-WA0012
IMG-20240107-WA0010
IMG-20240107-WA0010
مطرانية الأقباط الأرثوذكس شمال الجيزة احتفالات الميلاد المجيد محافظ الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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