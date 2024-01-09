الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

وزير التعليم لـ"الشيوخ": استراتيجية لتجنب هدم الوزراء تطوير المنظومة

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تطوير التعليم من الملفات المهمة، مضيفا أنه "حينما كُلف بمهامه كانت المهمة استكمال التطوير، ومن ثم وضعت استراتيجية حتى لا يهدم أي وزير جديد ما تم الوصول إليه من مراحل في تطوير المنظومة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، وأثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين نائبا، وموجّه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسـة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع فـي إنشائها، ونطـاق توزيعها الجغرافـي، خاصة أن القائم منهـا حاليا مركز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأضاف: إنه مع بداية العام الجاري فوجئت بجميع المواقع الإلكترونية تتحدث عن الكتب الخارجية، لكن أقول لكم إن كتاب المدرسة محدد بورق، لكننا قمنا بمواد تدريبية على أفخم مستوى، وتم تحميلها على موقع الوزارة.

 وأكد "حجازي": إن هذه المواد التدريبية يمكن أيضا تنفيذها في شأن التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه يجري أيضا العمل على كل المعوقات في التعليم الفني، ومنها المعلمون، حيث يبلغ العجز 19 ألف معلم.

رضا حجازي وزير التربية والتعليم التعليم مجلس الشيوخ النائب جميل حليم المدارس التكنولوجية التطبيقية

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