الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

رضا حجازى: الاقتصاد مرتبط بالتعليم الفنى وعدد طلابه 2.10 مليون طالب

رضا حجازي
رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الاقتصاد مرتبط بالتعليم الفني، وبمجرد أن يكون لدينا فنيون سينعكس ذلك على الاقتصاد، موضحا أن خريجي تلك المدارس هم فنيون وليسوا عمالا، وأنه تم عمل استراتيجية تطوير التعليم الفني 2024/2029 وتم عمل حوار مجتمعي لها وعرضها على الجهات المعنية وتستهدف بناء الإنسان والتشغيل وأهداف التنمية المستدامة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، التي تناقش طلبا مقدما من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجها لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلة فـي وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن المـدارس التكنولوجيـة التطبيقيـة، وبصفة خاصـة خطـة التوسـع فـي إنشائها، نطـاق توزيعهـا الجغرافـي، خاصة أن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وقدم الوزير استعراضا لخصائص منظومة التعليم الفني والتدريب المهني المصري، قائلا: " تعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى هي الجهة الرئاسية التى تقدم خدمات التعلم الفني، مشيرا إلى أن عدد طلاب التعليم الفني ما يقرب من 2.10 مليون طالب.

3 وزارات تقدم خدمات التعليم الفنى النظامى

 وأشار إلى أن هناك عددا من الوزارات الأخرى تقدم خدمات التعليم الفني النظامي مثل وزارة التجارة والصناعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي، وبلغ عدد الطلاب في هذه الوزارات حوالي 0.25 مليون طالب".

وأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفنى، وتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها، وأنها سوف تقضى على بعبع الثانوية العامة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: عرضنا على القيادة السياسية تنظيم مؤتمر قومى كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ليكون لدينا ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

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