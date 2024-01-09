"دفاع النواب" توافق على تعديلات قانون فى هيئة الشرطة

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضي، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وانتظم مشروع القانون في مادتين، إحداهما مادة النشر، وتقضي المادة الأولى بإضافة مادة جديدة برقم 102 مكرر 3 إلى القانون 109 لسنة 1971 مفادها "يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة".

ووفقا للمادة، لا تسري أحكام المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني علي الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

أما المادة الثانية، مادة النشر فتقضي بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .