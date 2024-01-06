رئيس دفاع النواب يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد

تقدم اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بخالص التهنئة القلبية، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة لأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلا المولي عز وجل أن يعيد تلك الأيام والأعياد المباركة بكل الصحة والسعادة والرخاء علي مصرنا الغالية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في تهنئته للإخوة الأقباط، إن يوم الـ7 من يناير هو عيد لكل المصريين جميعاً وليس للاقباط فقط، فلا يوجد في وطننا الحبيب فرق بين مسلم ومسيحي ، فجميعنا أخوة وأشقاء وشركاء في الوطن والعمل والبناء والتنمية، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء وكل عام وانتم بخير.

وقال النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن مشاركة المسلمين الأخوة الأقباط أعيادهم، تأكيداً أن المصريين سيظلون نسيجاً واحد مهما حاولوا أعداء الوطن والسلام التفريق بينهم وروح المحبة والإخاء ستظل موجودة بين الشعب بعضهم بعضاً، قائلا: التاريخ العسكري خير شاهد على ملاحم الوحدة الوطنية والمحبة، التي كانت ولا تزال عقيدة هذه الأمة، وفي حرب أكتوبر كان الجندي المسيحي درعا للجندي المسلم، الذي كان سيفًا لأخيه المسيحي، دامت وحدتنا صمام أمان لوطننا الحبيب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد شارك في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديد ووجه التحية إلى الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد قائلا: "كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعيد سعيد وسنة سعيدة علينا كلنا.. وكل سنة وأنتم طيبين ليكم كلكم لكل الناس ولكل الناس والعالم.