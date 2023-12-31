الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب الأول لـ"حماة الوطن": نجدد عهدنا في الرئيس السيسي دعماً لمسيرة التنمية

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

هنأ اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢٤، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام على مصرنا الحبيبة.

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قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تهنئته:"يسعدني سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي وأبناء محافظة الدقهلية عامة ومراكز وقري تمي الامديد، بأصدق التهاني القلبية وأرق الامنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعياً المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها وازدهارها".

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أضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ونحن نستقبل العام الميلادي الجديد 2024 بكل الإيمان واليقين في مستقبل مشرق حافل بالبناء والنماء لنجدد العهد بكل ثقة واعتزاز في سيادتكم دعماً لمناخ الأمن ومسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي أثمرت نتائجها على امتداد ربوع الوطن وأرجائه.. كل عام ووطننا الغالي والحبيب بخير وأمن وامان واستقرار وسلام.

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وتقدم اللواء أحمد العوضي بالتهنئة القلبية لكل من د.مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وكبار رجال الدولة، أعرب فيها عن أصدق التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، دعيا المولي عز وجل جهودنا بالنجاح والتوفيق حتى يتحقق للشعب المصري كل ما يصبو إليه من تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وتقدم نائب حماة الوطن، بخالص التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد على الأخوة الأقباط وعلى جميع المصريين أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

العام الميلادي الجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة النائب اللواء أحمد العوضي حماة الوطن

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