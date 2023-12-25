رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يطالب بكشف دور صندوق تنمية الثروة السمكية فى زيادة الإنتاج

أكد النائب أيمن عبدالمحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وأهم مصادر البروتين لتوفير الاحتياجات الغذائية للمصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لحل مشكلات الثروة السمكية.

وأشار عبدالمحسن إلى أن القيادة السياسية مهتمة بتنمية الثروة السمكية من خلال العديد من المشروعات، قائلًا: بفضل هذه التوجيهات أصبحت مصر الأولى إفريقيًا والسادسة عالميًا بعدما كانت في المرتبة 11 من حيث الإنتاج السمكي.

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن بمجلس الشيوخ على ضرورة حل مشكلات الصيد الجائر، ومواجهة أزمة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه التي يتم الصيد فيها، فضلًا عن التلوث في بعض المناطق.

وأشار النائب أيمن عبدالمحسن إلى صندوق تنمية الثروة السمكية والمخصص له مبلغ 30 مليون جنيه، متسائلًا عن دوره والمشروعات التي تم تنفيذها من خلاله للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها.

ويواصل، اليوم الإثنين، مجلس الشيوخ جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، الأول مقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبدالجابر، والذى تطالب فيه النائبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطى، لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة فى مصر، والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

وأشارت النائبة فى طلب المناقشة إلى أن الثروة السمكية فى مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومى، وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن، والذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخليًا وينمى صناعات أخرى بجانبه.

وذكرت أن مصر تستهلك حوالى ٢ مليون ونصف مليون طن أسماك سنويًا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية (بحار- بحيرات- أنهار)، و400 ألف طن استيراد من الخارج، أغلبها أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.