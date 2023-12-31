الإثنين 01 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خالد الجندى: علينا أن نبدأ العام الجديد بأعمال أهل الجنة (فيديو)

خالد الجندى
خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه فى اللحظات الأخيرة من عام 2023، علينا أن نبدأ هذا العام بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لافتًا إلى أن ختام العام يمكن أن يكون بعمل صالح وتوبة صادقة.

التقرب إلى الله

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن العبرة في الحياة الدنيا بالنهايات، معبرًا: "لازم نعمل عمل أهل الجنة حتى نكون من أهلها، ونبعد عن أعمال أهل النار حتى لا نكون من أهلها، ممكن تلاقى حد يعمل صالح طول حياته، وييجى فى الآخر يعمل عمل يدخله النار".

وتابع: "فالعبرة بالخواتيم، يعنى تلاقى الواحد فيما يبدو يعمل أهل الجنة، وهو فى الأساس بيعمل عمل أهل النار، والناس تشوفه تقول عليه راجل مؤمن راجل صالح، وهو عمله فى الأساس من أعمال أهل النار".

عمل أهل الجنة 

واستشهد خالد الجندي، بحديث النبي محمد، صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ الجَنَّةِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ النَّارِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَعمَلُ عَمَلَ أهلِ النَّارِ فيما يَبْدو لِلنَّاسِ وهو مِن أهلِ الجَنَّةِ»؛ فالظَّاهرُ للنَّاسِ غيرُ الباطنِ الذي يَعلَمُه اللهُ سُبحانه".
 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي لعلهم يفقهون دي ام سي الاحتفال بالعام الجديد

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