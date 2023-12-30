خالد الجندى: هذا العمل ينجى من غرق الإنسان فى الدنيا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العاقل الذي يعرف أن الدنيا دار غرق، وليست دار نجاة، لأنها مليئة بالفتن والمعاصي والموبقات.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن العاقل هو من يتصرف كما تصرف سيدنا نوح عليه السلام، وذلك عندما قام بعمل السفينة، فالمطلوب منا أن تقوم بعمل سفينة تنجيك من الغرق أنت وأهلك، وهذه السفينة هي سفينة الأعمال الصالحة، فاجعل بينك وبين الله ونجاتك سفينة، أي الطاعات لله سبحانة وتعالى.

إن الله يحب المخالفين للعصاة من الناس

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى يحب الناس التي لا تفعل كالناس، ويحب المخالفين للعصاة من الناس، ويحب المنفردين ومن له شخصية دينية، أي لا يسير خلف أهواء الناس، مؤكدًا أن من عجائب الشيطان أنه يسوق الناس كالأغنام، والناس كلها تقلد بعضها إلا من رحم ربه.