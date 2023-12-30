خالد الجندي: على المسلمين أن يختتموا العام الجاري بالتوبة

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المسلمين بأن يختتموا العام الجاري بالتوبة، قائلًا: "اللي مش هيختم السنة بتوبة مفيش حد هيقدر يساعده يوم القيامة".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَأَنِیبُوۤا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُوا۟ لَهُۥ مِن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ * وَٱتَّبِعُوۤا۟ أَحۡسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَیۡكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبۡلِ أَن یَأۡتِیَكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَة وَأَنتُمۡ لَا تَشۡعُرُونَ"، مؤكدًا أن العذاب يأتي بغتة كما يأتي النوم بغتة، واصفًا الحديث عن شعور الميت بوفاته قبل 40 يومًا بالهجس.

كل من ماتوا لم يعلموا أن هذا آخر أكله

وتابع: “دي كرامات بعض الأولياء مالناش دعوة بيها”، مشيرًا إلى أن كل من ماتوا لم يكن يعلموا أن هذه أخر أكله أو أخر مشوار أو أخر شربة أو أخر اجتماع.