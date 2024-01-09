الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

"الشيوخ" يوافق على استقالة سامح عاشور.. والأخير: استقلت لخوض انتخابات "المحامين"

سامح عاشور
سامح عاشور

وافق مجلس الشيوخ على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس، حيث جاءت الموافقة بأغلبية النواب.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلو مقعد النائب والمعين بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ باستقالة رسميًا من مجلس الشيوخ؛ لخوض انتخابات نقابة المحامين المقرر لها مارس المقبل؛ بسبب القيد القانوني الخاص بعدم الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وخوض أى من الانتخابات النقابية. 

وقال "عاشور" في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي منحه عضوية هذا المجلس شاكرًا إياه الثقة الكبيرة في شخصه.

كما قدم عاشور أيضًا الشكر لكل من عمل معه بالمجلس من رئاسة المجلس إلى كافة الأعضاء إلى الأمانة العامة بكل ما فيها من رئاستها إلى جميع العاملين بها.

وقال "عاشور" إنه ينتقل من موقع إلى موقع آخر لخدمة الوطن خاصة أن النقابة هي نقابة وطنية تنحاز للدولة المصرية في كل مواقفها والتاريخ يؤكد ذلك، وعدد كثير من المواقف الوطنية لنقابة المحامين.

مجلس الشيوخ سامح عاشور النواب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس عبدالفتاح السيسي نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين

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