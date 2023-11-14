الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عاشور: الرئيس السيسى أحبط انتصار الصهيونية على المنطقة بالضربة القاضية

سامح عاشور
سامح عاشور

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، نقيب المحامين الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم الكثير من التحديات، صمم على وقف صفقة القرن بدعم الشعب المصري.

مصر بوجه الانتصار الصهيوني 

وأكد سامح عاشور، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "تن"، أن الانتصار الأمريكي الصهيوني سيتحقق بشكل كامل حال تصفية القضية الفلسطينية، لكن مصر رفضت هذا الأمر.

وأضاف أن الرئيس السيسي أحبط انتصار الصهيونية على المنطقة بالضربة القاضية، وهذا الأمر من خلال رفضه مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وهذا في حد ذاته إنجاز، ولكنه ليس كافيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جون بادين بعد عملية طوفان الأقصى وصل إلى تل أبيب بطائرة عسكرية، وحضر الاجتماع العسكري، وهذا يعكس وجود مخطط أمريكي إسرائيلي لتحويل المنطقة إلى واقع جديد.

الاتحاد العربي 

وتابع: "الدول العربية الآن في حالة عجز في الدفاع عن بعضها البعض أو الدفاع عن نفسها، ويمكن القول إنه بالصبر والإصرار سننتصر، ولكننا نجحنا في تفويت فرصة تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية".

سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق قناة تن بالورقة والقلم نصرة القضية الفلسطينية

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