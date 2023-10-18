سامح عاشور: تصفية القضية الفلسطينية لا على حساب مصر ولا على الفلسطينيين

قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد مؤتمرا صحفيا مع المستشار الألماني وبعدها بدقائق عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمرا صحفيا بتل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مشيرًا إلى أن المغايرة الحقيقية تتضح في المعركة أن الرئيس السيسي كان في مواجهة هؤلاء الثلاثة، حيث يرفض تصفية القضية الفلسطينية لا على حساب مصر ولا على حساب الفلسطينيين، إضافة إلى عدم السماح بمرور الأجانب من معبر رفح إلا بدخول المساعدات، وعدم السماح لأن تكون مصر ملجأ للفلسطينيين أو بديلا لتفريغ فلسطين.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف عاشور أن الثلاثة تحدثوا بلسان واحد، وهو ضرب حماس وأن من حق إسرائيل أن تنتقم كما تشاء وأن من حقها أن تسترد أسراها دون أن تقدم شيئًا، ولا أحد تحدث عن المرضى أو القتلى من الكبار والصغار، والمسلمين والمسيحيين، قائلا: "هؤلاء صهاينة مجرمين يحتلوا الأرض العربية اغتصابًا، ومهما كانت المعاهدات والاتفاقيات والهدانات، فالشعب المصري والعربي لا يريد التطبيع مع إسرائيل أو الحديث معها أو التعاون معها، والشعب المصري يعرف جيدا أن الصراع مع الكيان اليهودي هو صراع وجود".

وأكد عاشور: "هم الآن لا يتحدثون عن الحدود وإنما على البقاء، فهم لا يريدون البقاء للفلسطينيين، أو المصريين أو السعوديين"، معربا عن تأييده للموقف المصري الذي اتسم بالحكمة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة وقائد مصر، تحتاج إلى مساندة الشعب المصري في الشارع، للتعبير عن الدفاع عن حقوقنا وعن فلسطين، وعن الشرف وعن الكرامة، ولن نفرط في قضيتنا.