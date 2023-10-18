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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جلسة تاريخية.. مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد ترحمًا على شهداء قطاع غزة

مجلس الشيوخ يقف دقيقة
مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد

دعا رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعضاء المجلس مع بداية الجلسة العامة اليوم الأربعاء، للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحمًا على الشهداء ودعما لأهالي  قطاع غزة.

وافتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فعاليات الجلسة الطارئة والتي دعت إليها الامانة العامة اليوم، لمناقشة الأمور الخطيرة بقطاع غزة.

وتعتبر تلك الجلسة  جلسة تاريخية  وهي سابقة لمجلس الشيوخ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفي الأهلي المعمداني.

ودعا مجلس الشيوخ أعضاءه في بيان رسمي، لعقد الجلسة الطارئة عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، في الساعة السادسة مساء وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

وقرر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى المقر، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

البرلمان يعقد جلسة طارئة غدًا  

ودعا مجلس النواب إلى جلسة طارئة ظهر الخميس، وقالت الأمانة العامة لمجلس النواب في بيان رسمي، إنه عملًَا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، غدًا الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة الواحدة ظهرا وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.

ونكس مجلس النواب أعلامه من أعلى مقر المجلس- اليوم الأربعاء- حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملًا  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد الشهداء أهالى قطاع غزة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعضاء المجلس الجلسة العامة قطاع غزة

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