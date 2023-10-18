الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء توافد أعضاء مجلس الشيوخ تمهيدًا للمشاركة فى الجلسة الطارئة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ في التوافد بكثافة على البهو الخاص بالمجلس تمهيدًا لعقد الجلسة الطارئة والتي دعت إليها الأمانة العامة، وفقًا لتعليمات وطلب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

ومن المقرر أن تعقد تلك الجلسة التاريخية والتي تعتبر سابقة لمجلس الشيوخ؛ لمناقشة الاعتداءات الغاشمة للكيان الصهيوني على قطاع غزة والتي كان آخرها قصف المستشفى الأهلي المعمداني.

ودعا مجلس الشيوخ أعضاءه من خلال بيان رسمي لعقد الجلسة الطارئة، وجاء في البيان أنه عملًا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة السادسة مساء؛ لنظر تداعيات الأوضاع في  الأراضى الفلسطينية.

تنكيس الأعلام

وسبق أن قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تنكيس أعلام مجلس الشيوخ من أعلى مقر المجلس - اليوم الأربعاء - حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق عملًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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عاشت فلسطين حرة.. الأهلي يعلن الحداد على أرواح شهداء غزة

مجلس الشيوخ الجلسة الطارئة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الاعتداءات الغاشمة المستشفى الأهلي المعمداني قصف المستشفى

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