عاشت فلسطين حرة.. الأهلي يعلن الحداد على أرواح شهداء غزة

أعلن النادي الأهلي، الأربعاء، الحداد على أرواح شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يعلن النادي الأهلي الحداد إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء".

وأضاف: "ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه".

وأكد النادي الأهلي مجددًا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة.