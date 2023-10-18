محمد حلاوة: تصريحات الرئيس السيسى اليوم تعكس أن مصر هى الأمن والأمان والحصن للأمة العربية

قال إن الرئيس السيسي يؤكد أن مصر فى مركز قيادة الأمة العربية وأنها المحور الأساسى فى الشرق الأوسط

أكد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس السيسي اليوم تعكس أن مصر هى الأمن والأمان والحصن للأمة العربية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن مصر فى مركز قيادة الأمة العربية وأنها المحور الأساسى فى الشرق الأوسط.



وأعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم الشعب الفلسطينى وصون القضية الفلسطينية، سواء على مدى السنوات العشر الماضية أو حيال الأزمة المتفجرة فى قطاع غزة، والتى راح ضحيتها الآلاف من السكان المدنيين العزل.



وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان داعما دائما للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطينى، وكان مبادرا دائما لتقديم الحلول الممكنة للوصول إلى السلام العادل والشامل فى المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وفق القرارات الأممية ذات الصلة على حدود الرابع من يونيو 1976



وأضاف محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان أول الداعين إلى ضرورة التهدئة وإعمال صوت العقل والجلوس إلى طاولة المفاوضات، من خلال القمة الدولية حول القضية الفلسطينية، مع ضرورة إدخال المساعدات العاجلة والأدوية إلى الأشقاء الفلسطينيين، وعدم الزج بالمدنيين فى الصراع.



وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس السيسى كان حاسما فى الحفاظ على القضية الفلسطينية وبقاء الفلسطينيين على أرضهم، من خلال إعلانه الواضح بأن السماح باستضافة أشقائنا الفلسطينيين يهدد بتصفية القضية،ومصر مستعدة لتسخير كل قدراتها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة دون قيد أو شرط.

وأوضح محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن جميع مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية تدعونا للفخر بقيادتنا السياسية الداعم الأول للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه، كما يشهد تاريخ الدولة المصرية أنها الأحرص على المصالح العليا للشعب الفلسطينى بما قدمته من شهداء فى كل الحروب الماضية.