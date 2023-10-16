الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مجلس الشيوخ: مصر تقدم دعما غير محدود للفلسطينيين (فيديو)

النائب محمود مسلم،
النائب محمود مسلم،

قال النائب محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تقدم دعما غير محدود للأخوة الفلسطينيين، وضغط كبير على الإدارة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل فتح المعبر لوصول المساعدات الإنسانية.

 

وأضاف مسلم، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن مصر وفرت كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لدخولها إلى غزة، معقبًا: "تظل مصر الأكثر تعاطفًا مع القضية الفلسطينية".

 

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تؤكد أن حدودها مقدسة ولا تقبل بأي تهاون في ذلك، لافتًا إلى أنه تم هدم كل الأنفاق وإنشاء منطقة عازلة، وهذا يجعل الأمن المصري في أقوى حالاته وصاحب إرادة في دخول هذا أو ذاك سواء الأجانب أو غيرهم.

القوات العسكرية والشرطة على أتم استعداد لمواجهة أي موقف

وتابع: القوات العسكرية والشرطة على أتم استعداد لمواجهة أي موقف أو أي أزمة، أو أي تجاوز من أي طرف على الحدود المصرية، مشددًا على أن مصر ضد ما يحدث في غزة، وضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن الحل السياسي هو الحل الأوفق الذي يتضمن حل الدولتين.

مصر دعم غير محدود للأخوة الفلسطينيين الأخوة الفلسطينيين دعم غير محدود دعم غير محدود عضو مجلس الشيوخ

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