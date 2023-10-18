الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

"كلنا مع الرئيس".. المصريون يدعمون موقف السيسى تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

مظاهرات تأييد لموقف
مظاهرات تأييد لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

رصدت كاميرا قناة "إكسترا نيوز"، آراء المصريين في موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته عن رفض تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء.

وقال أحد الشباب لكاميرا "إكسترا نيوز": "أكيد كلنا مع الرئيس ونؤكد رفضنا سياسة التهجير لسيناء وكلنا معه في توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أن الشعب المصري كله يقف مع الرئيس السيسي ضد كل ما يحدث في فلسطين والعدوان على أهالي غزة، مطالبًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالتحرك تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط.

فيما قال مواطن آخر: "أفوض الرئيس السيسي وكلنا خلفه"، مطالبًا الشعب المصري كله بالوحدة والالتفاف خلف قيادته السياسية.

وأكد مواطن آخر: "أفوض الرئيس ويجب أن تكون هناك وقفة من أجل دخول المساعدات إلى غزة"، وأضاف آخر: "الرئيس السيسي يحافظ على مصر والشعب المصري والأمة العربية كلها ونحن نفوضه في أي شيء وليس قضية فلسطين فقط".

وأكد أن كل المصريين يقفون مع الشعب الفلسطيني ضد ما يحدث من عدوان إسرائيلي على النساء والأطفال واستهداف المستشفيات.

موقف الرئيس السيسي برفض تهجير أهالي غزة موقف قيادي 

وقال شاب مصري: "طبعًا لازم ندعم الرئيس في موقفه تجاه القضية الفلسطينية، لو إحنا معملناش كده مين هيعمل، ومصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، لكن لا أحد يقف معها".

وأكد آخر أن موقف الرئيس السيسي برفض تهجير أهالي غزة موقف قيادي من رئيس مصري يرعى مصالح الشعوب العربية.

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