عضو "مستقبل وطن": المصريون أعلنوا تأييدهم لقرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، احتوت على رسائل قوية تخص الأمن القومي المصري والقضية الفلسطينية والمنطقة بالكامل.

وأضاف “هلال” خلال تغطية مباشرة لقناة "أون" مع الإعلامية سارة حازم طه، أن مصر أكدت للعالم كله، أن سيناء خط أحمر، وأننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية.

ولفت إلى أن موقف مصر الثابت هو حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، لأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُهدد بتصفية القضية وإخلاء قطاع غزة من سكانه.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نزول المصريين ووقفاتهم الاحتجاجية بشوارع الجمهورية عكست حالة الغضب الشعبي من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وكذلك تأييدًا لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقراراته للحفاظ على الأمن القومي المصري.