أهالي الوادي الجديد يتظاهرون ضد العدوان الإسرائيلي على أهالي غزة

تظاهر الآلاف من أبناء محافظة الوادي الجديد، ضد العدوان الإسرائيلي على غزة وأبناء فلسطين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات: "بالروح والدم نفديكي يا فلسطين " ونفديكي بالروح ولا للنزوح".

حيث شهد ميدان الساحة بمحافظة الوادي الجديد، تجمع الآلاف من أهالي المحافظة رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية، احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية ووقوع الآلاف من الشهداء والقتلى، وتفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأدى طلاب وأهالي الوادي الجديد، صلاة العصر وصلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، حيث نظم آلاف من أهالى الوادي الجديد بميدان الساحة وقفة احتجاجية، تضامنا مع أهالى غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلى على أهالى غزة، وأعلن الأهالى موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضى المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

حيث ردد المتظاهرين هتافات: "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل ازمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على المدنيين.

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطينى، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلى المعمدانى بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومى المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أى ظرف من الظروف.