أبوشقة: جرائم الاحتلال تتنافى تمامًا مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الجرائم التي تقوم بها القوات الإسرائيلية الغاشمة تتنافي تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وعلى اتفاقية جنيف 4 التي أثمت الاعتداء على المدنين بجميع أنواع الاعتداءات سواء كانت اعتداء وجرائم حرب أو جرائم إبادة جماعية، ويستوجب ذلك المحاكمة أمام الجنائية الدولية بتهمة جرائم الإبادة الجماعية.

وقال أبو شقة في كلمته خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها مجلس الشيوخ مساء اليوم، إنه على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يؤديا واجبهما فإن محاولة اغتصاب الأرض الفلسطينية بالقوة هي جريمة مكتملة الأركان، معلنا تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة على الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.

وأكد أن دعوة مجلس الشيوخ هذه العدوة الوطنية للمجلس كانت جامعة مانعة عبرت عن شجب وتأثيم لتلك الأعمال العدوانية الغاشمة، لافتا إلى أن مصر وشعبها وقيادتها وجيشها لا تبغي إلا السلام مع المحاذير التي استوضحها الرئيس السيسي في أن عمليات التهجير القسري مرفوضة، وأن حدود مصر خط أحمر لاتهاون فيه ضرورة أن نكون أمام حل عادل للقضية الفلسطينية، وان الاحتلال مهما طال أمده لا يترتب حقوق سيادة أبدا.

وكانت قد انطلقت وقائع الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث جاء ذلك عقب أن أعلن رئيس المجلس، الدعوة لجلسة طارئة اليوم، في ضوء المستجدات على الساحة الفلسطينية.

